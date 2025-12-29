A la cárcel supuestos ladrones que asesinaron a un ciudadano ruso en Cartagena

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a prisión, de manera preventiva, a cuatro personas que, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, harían parte de una red delincuencial que contactaba extranjeros por aplicaciones virtuales de citas, pactaba encuentros en sectores turísticos de Cartagena (Bolívar) y posteriormente los trasladaba a Turbaco (Bolívar) para arrebatarles las pertenencias o desocuparles las cuentas bancarias.

Los detenidos fueron identificados como: Luis Alfredo Barco Chaverra, Juan David Sierra Padilla, Deivinson Blanco Barrios y Hollyfyr Cesaren Méndez, quienes, al parecer, serían los presuntos responsables de ubicar a los extranjeros.

El hecho más grave por el que están siendo investigados se relaciona con la muerte de un ciudadano ruso.

“La víctima salió del hotel en el que se hospedaba, se reunió en el Centro Histórico con la persona con la que supuestamente había acordado verse y luego aceptó abordar un carro para ir a otro lugar. Durante el recorrido, otros hombres subieron al automotor y la golpearon para obligarla a entregar sus objetos de valor”, detalló la Fiscalía.

Los elementos materiales probatorios recopilados demuestran que el extranjero opuso resistencia y fue atacado con arma cortopunzante, estrangulado, su cuerpo incinerado y, posteriormente, fue abandonado en una finca.

También son investigados por los hurtos a ciudadanos de Brasil, Canadá, El Salvador y México.

Las capturas se realizaron en Turbaco y Bayunca (Bolívar), Sincelejo (Sucre) y Soacha (Cundinamarca).

En medio de los operativos, se incautaron ocho tarjetas bancarias internacionales que pertenecerían a los afectados.

Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Bolívar los imputó, de acuerdo con su posible participación, por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, las tres conductas agravadas, y ocultamiento de elementos materiales probatorios.

Solo Barco Chaverra aceptó los cargos en su contra.

Ante la gravedad de los elementos materiales probatorios recaudados y presentados por la Fiscalía, el juez de control de garantías decidió imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario.

