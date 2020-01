Alcalde de Cartagena denuncia que robo de un computador sería para tapar corrupción

El gobierno de William Dau Chamatt en Cartagena arranca en firme con el que podría ser el primer escándalo en medio de su lucha contra la corrupción, con la que ha prometido gobernar: el robo de un computador de la Secretaría de Hacienda, hecho que ya fue denunciado ante la Fiscalía y que llevará al desarrollo de allanamientos para tratar de establecer el paradero de ese equipo. Aunque aún no hay resultados de investigaciones, el alcalde Dau Chamatt asegura que el robo busca ocultar “una corrupción rampante” que se da en la mayoría de entidades del Distrito. En el caso puntal de la secretaría de Hacienda, la pérdida del equipo tendría que ver con la existencia de una supuesta nómina paralela al interior de esa entidad y el robo de dineros del pago de impuestos que no habrían entrado a las arcas del Distrito sino al bolsillo de particulares. “Se habla abiertamente que en la Secretaría de Hacienda hay una oficina paralela, que se encarga de recaudar ilegalmente dinero que no entra a las arcas del distrito, y que corruptos malandrines expiden unos recibos falsos y se embolsillan el dinero, entonces es muy, muy grave lo que ha sucedido hoy en la Secretaría de Hacienda”, denunció el alcalde Dau ante medios de comunicación. (Lea además: Cuestionan decisión del alcalde de Cartagena de no aportar recursos al Festival de Música) Pero antes de hacer pública esa denuncia, el alcalde cartagenero habló en privado con funcionarios de la secretaría de Hacienda y les puso los puntos sobre las íes. En un audio de siete minutos que se filtró y del cual les presentaremos unos apartes, dejó claro que llegará hasta las últimas consecuencias. “Esto va a terminar con gente presa, se van a hacer allanamientos, se va a interrogar a todo el mundo”, dijo. Este es un primer fragmento de ese audio que se filtró: "A Cartagena se respeta, carajo. Esto va a terminar con gente presa": William Dau Más adelante, Dau sentenció lo siguiente: “no podemos dejar que gente como William Montes se siga llevando la plata del Distrito”. El William Montes del que habla es un excongresista condenado por parapolítica y quien tuvo poder a la sombra en la Secretaría de Hacienda desde mayo de 2018 cuando el entonces alcalde Antonio Quinto Guerra nombró como secretario a William Valderrama Hoyos, un contador aliado de Montes que fue ratificado en esa dependencia en los encargos de Yolanda Wong y Pedrito Pereira. Así se refirió Dau a ese cuestionado excongresista.

"No podemos dejar que gente como William Montes se lleve plata del Distrito": William Dau Al cierre de la charla, el alcalde Dau les dio a los funcionarios lápiz y papel para que anotaran lo que supieran de este robo y otras irregularidades que se hubieran presentado en la entidad durante los últimos años. Varios empezaron a señalar que detrás del robo podría haber delincuencia común, porque, según ellos, falta seguridad en esas oficinas. La respuesta del alcalde a esa hipótesis fue contundente: “Esto no fue delincuencia común”. “Esto no fue delincuencia común”: William Dau denuncia robo de computador Ahora, todo está en manos de la Fiscalía que ya empezó las investigaciones pertinentes para establecer el paradero del computador de Hacienda y quién o quiénes estuvieren detrás de su perdida.

