Alcalde y un concejal de Sogamoso dan positivo para coronavirus

El alcalde de Sogamoso, Rigoberto Alfonso y el presidente del Concejo municipal, Julio César González fueron aislados tras dar positivo para coronavirus.

A través de las rede sociales, el mandatario de la capital del Sol y del Acero, confirmó ser portador del virus. “Por responsabilidad con mi familia y mi ciudad, aún sin síntomas decidí realizarme pruebas PCR para COVID-19, la cual dio positivo”.

Según Alfonso continuará desarrollando sus labores en aislamiento a través de las plataformas virtuales. “Le pido a Dios salud y paciencia con la nostalgia de estar lejos de mi familia”, explicó.

Por su parte, el concejal Osbaldo Pesca dijo que después de haber sentido algunos síntomas, la EPS le practicó la prueba para coronavirus la cual dio resultado positivo.

"Desde que presente la sintomatología no he salido de mi residencia. He recibido los cuidados médicos necesarios y ahora estoy aislado y en buen estado de salud", dijo.

Sin embargo, todos los concejales del municipio se les practicó pruebas PCR para descartar o confirm nuevos contagios.

La ciudad de Sogamoso, por primera vez reportó 67 casos en Sogamoso, teniendo en cuenta los 63 que se confirmaron en la cárcel del municipio.