Alcaldes de Villa de Leyva y Monguí denuncian mal comportamiento de turistas

Los habitantes y autoridades de Monguí y Villa de Leyva, en Boyacá, reconocen que la reactivación del turismo los está beneficiando, tras un largo periodo de restricciones, pero el mal comportamiento de los turistas les preocupa, pues no están empleando los protocolos de bioseguridad.

El alcalde de Monguí, Oswaldo Pérez, reconoció que están preocupados por el alto flujo de visitantes al municipio y más en esta época de vacaciones, sobre todo el primer fin de semana del año 2021.

"Ellos (turistas) no respetan los protocolos de bioseguridad, y es lo mínimo es portar el tapabocas no lo están haciendo, hay que aclarar que no son todos, pero si la mayoría, y eso, es un riesgo alto para nuestro municipio teniendo en cuenta que fuimos de alta afectación", explicó.

Según el mandatario, la reactivación del páramo de Ocetá también generó la llegada de manera masiva turistas. "Pues uno no dice que no lleguen, pero lo mínimo es que respeten los protocolos de bioseguridad".

Pérez señaló que envió al Ministerio del Interior una solicitud para aplicar restricciones en el segundo puente del año a su municipio. "Ojalá sean aprobadas lo más pronto posible".

Por su parte, el alcalde de Villa de Leyva, Javier Castellanos, reconoció que los comerciantes están satisfechos por las visitas de turistas a su municipio a pesar del toque de queda.

Sin embargo, dijo que no falta el indisciplinado que no utiliza el tapabocas y no acata los protocolos de bioseguridad. "En términos generales Villa de Leyva tuvo una ocupación del 50% a pesar de las cancelaciones de reservas", dijo Castellanos.

De otra parte, el mandatario dijo que el toque de queda declarado en la localidad de Usaquén en Bogotá generara la llegada alta de propietarios de casas de campo en Villa de Leyva.