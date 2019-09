Anuncian culminación unilateral del contrato de construcción del estadio de Santa Marta

En una rueda de prensa, el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, aseguró que se declaró, hace 15 días, la cancelación unilateral del contrato de construcción del estadio de fútbol 'Sierra Nevada' por los incumplimientos del contratista de la obra.

Según dijo Martínez “hace 15 días tomamos la decisión de culminar el contrato de manera unilateral. Que pasa cuando se liquida unilateralmente, como tenemos un saldo en caja, de más o menos $10 mil millones, lo que hace falta se contrata con esos recursos, y el estadio queda 100%. Las fechas que se dieron de terminación de la entrega del estadio, fueron acordadas, concertadas con el contratista”.

El mandatario indicó que "no se explica" el por qué el contratista no termina el proyecto. "La explicación es que debe estar sin flujo de caja (y) no hay manera que se le pague el saldo que se le adeuda, porque la modalidad impide pagarle hasta que entregue 100%".

Además de indicar que las inundaciones ocurren "en docenas de estadios del mundo pasa cuando caen altas precipitaciones y fue lo que ocurrió en Santa Marta" y recordar que el estadio Sierra Nevada tiene dos años de funcionamiento y es la primera vez que ocurre, Martínez indicó que en la actualidad se ha pagado el 88% de lo contratado, lo cual está en las arcas de la alcaldía de Santa Marta.