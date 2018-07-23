Asesinan a un reconocido músico en Timbiquí, Cauca. Foto: Cortesía Sucesos Cauca( Thot )

En el municipio de Timbiquí, en la Costa Pacífica del Cauca, hay luto luego que en las últimas horas fuera asesinado un reconocido músico, intérprete de la marimba e integrante del Grupo Folclórico Socavón de Timbiquí.

La víctima fue identificada como Ángel Marino Beltrán, destacado marimbero de la región, quien fue asesinado en medio de hechos que son materia de investigación.

Las autoridades judiciales iniciaron las labores correspondientes con el fin de dar claridad a lo ocurrido.

El comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Fabio Rojas, reportó que el ciudadano perdió la vida tras ser impactado por disparos de arma de fuego.

Asimismo, dijo que el responsable ya fue identificado y se adelantan las labores respectivas con la Fiscalía General de la Nación para capturarlo y presentarlo ante la justicia.