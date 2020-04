Así quedó el nuevo Pico y Cédula en el área metropolitana de Bucaramanga

La cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno nacional no se está acatando de manera correcta en los cuatro municipios del área metropolitana de la capital de Santander (Bucaramanga, Girón, Floridablanca, Piedecuesta).

Entendiendo que es cuestión de cuidar la salud de todos los seres humanos, los diferentes alcaldes decidieron unirse en un solo Pico y Cédula para mercar e implementarlo.

En Floridablanca, Girón y Piedecuesta las personas que tienen cédula terminada en 1 y 2, los lunes deberán salir pero en un horario específico.

Gente que tenga las cédulas terminadas en 1, tendrán la posibilidad de salir de 6 a.m. a 12 del medio día y de 1 :00 p.m. a 7:00 p.m. con el dígito dos.

El martes serán las cédulas terminadas en 3 (6:00 a.m. a 12:00 a.m.) y 4 (1:00 a.m. a 7:00 p.m.).

Lor miércoles serán los dígitos terminados en 5 (6:00 a.m. a 12:00 a.m.) y 6 (1:00 a.m. a 7:00 p.m.).

Los días jueves serán los números 7 (6:00 a.m. a 12:00 a.m.) y 8 (1:00 a.m. a 7:00 p.m.).

Por último, los viernes serán las cédulas terminadas en 9 (6:00 a.m. a 12:00 a.m.) y 0 (1:00 a.m. a 7:00 p.m.).

En cuanto a Bucaramanga, quedó de igual manera que los otros municipios del área en cuanto a los dígitos de las cédulas y días asignados con cada número, sin embargo, la diferencia en la capital de Santander será que no hay horarios de salida, es decir, el lunes, las personas con cédula termina en 1 y 2 podrá salir a cualquier hora del día.

Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, dijo que para sacar a las mascotas sí habrá restricción horaria.

"Solo podrán sacar a sus mascotas de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., de 12:00 m. a 2:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Los establecimientos comerciales operarán desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m".

Algo importante y de recalcar, es que en los cuatro municipios se concluyó que durante el fin de semana nadie podrá salir de sus casas. Esto quiere decir que lo único que se puede hacer es pedir domicilios.

Esta medida de Pico y Cédula es para mercar, sacar dineros en los bancos, reclamar medicina y para acceder a los cobros de adulto mayor, familias en acción y jóvenes en acción.