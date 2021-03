Así se vivió el tradicional concurso del comelón de almojábanas en Paipa

En el tradicional concurso del comelón de almojábanas, hicieron parte siete concursantes el reto era comerse cuatro almojábanas, y el que lo hiciera en el menor tiempo sería el ganador.

Iván Usme, de 20 años de edad oriundo de Paipa, se sintió atorado, se le vio con los cachetes inflados y los ojos llorosos. Usme dice que el secreto para ganar la competencia se debió a concentración.

“Dos veces he participado y las dos quedé campeón, me comí las cuatro, con una casi me ahogo, pero bueno gané”, dice Usme.

Entre risas, Alejandro Baquero, dice que perdió por segundos el concurso. “Ya será el otro año, hice mi mejor esfuerzo”.

Oscar Camargo, un adolescente de 17 años, se siente alegre y orgulloso de hacer parte de la competencia que dice le da valor a la cultura paipana. “Ver como estas actividades que no las vemos normalmente, es muy de nuestra tierra. Es muy emocionante”.



foto: Iván Usme, de 20 años de edad oriundo de Paipa, fue el ganador.

Por su parte, Carlos Eduardo Vargas, secretario de cultura y juventud de Paipa, dijo que el evento se adelantó con todas las medidas de bioseguridad se pudo observar este sin igual y divertido evento

Son 23 años de tradición en donde se destaca las artesanías, las hilanderas y los comelones de almojábana en Paipa.

Según el alcalde de Paipa, Fabio Medrando, ese tipo de actividades que involucran artesanías, hilanderas y amasijos están ayudando a reactivar la economía de su municipio.