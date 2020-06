Autoridades en Boyacá ven casi imposible regresar a clases el primero de agosto

Según el secretario de Educación de Boyacá, Jaime Raúl Salamanca, a la fecha es muy apresurado regresar el primero de agosto, de manera presencial, a las instituciones educativas del departamento teniendo en cuenta que aún no se tienen todas las garantías de seguridad.

“En principio es casi imposible regresar a clase, no hay condiciones de infraestructura y servicios públicos para garantizar los protocolos, y hasta tanto eso no esté garantizado, pues no vamos a poner en riesgo la vida de nadie”, dice.

Sostiene que se está analizando caso por caso para generar una cultura de cuidado tanto a estudiantes como docentes, sin embargo, en Boyacá, según Salamanca, se viene reforzando el estudio en casa, trabajando con las emisoras comunitarias y lanzando estrategias como: “Tu colegio te llama” en donde empresarios, comunidad y políticos están donando útiles escolares para llevar a las zonas rurales.

“Con el gobernador (Ramiro Barragán) hemos venido desarrollando una línea de trabajo que tiene como referencia la protección de la vida y la integridad de los estudiantes, familias y comunidad en general, y esa línea se va a mantener, hasta tanto garanticemos o se cumpla la protección la seguridad”, explicó.