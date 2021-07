Buscan a los responsables del "entrenamiento militar" a niños de Medellín

Como un delito de lesa humanidad calificó el alcalde Daniel Quintero la actividad que adelantaron algunos integrantes de la denominada primera línea con por lo menos 20 niños y niñas que simularon enfrentarse al ESMAD en medio de una supuesta manifestación.

En varios vídeos quedó registrado cómo los menores de edad que estaban en el Parque de los Deseos, cargaban escudos de cartón mientras un grupo de jóvenes les enseñaban las arengas que se usan en las movilizaciones.

Lea también: Publican fotografías del presunto abusador de menores en guardería de Medellín

En sus redes sociales, el alcalde de Medellín manifestó: “Señores: ¿Qué tienen ustedes en la cabeza? El entrenamiento militar de menores es un delito de lesa humanidad. Vamos a colaborar con la Fiscalía para que se investiguen estos hechos”.

Nuestros niños y niñas deberían estar en los parques jugando e integrándose con la familia, no recibiendo entrenamiento e instrucción sobre cómo se enfrenta la fuerza pública, este hecho no tiene ninguna explicación. Esto no es un juego. pic.twitter.com/F0GdTL9H8x