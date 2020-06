Campesinos y autoridades en Puerto Boyacá se reúnen por Serranía las Quinchas

Según Bellanira Trujillo, edil del corregimiento Puerto Pinzón en Puerto Boyacá, la situación de más de 100 familias campesinas, que intentaron invadir un predio cerca a la Serranía Las Quinchas, no tienen dónde sembrar ni cómo subsistir.

"Nosotros no podemos sembrar en la Serranía de las Quinchas porque es una reserva de Parque Natural. Pero Mansarovar Energy compró esa finca en donde se iba sembrar y eso nunca se dio", dijo la edil.

Cuenta que formaron una asociación, sembraron árboles, pero nunca se ha visto nada, entonces el campesinado decidió tomarse las tierras para sembrar comida y vender a Puerto Boyacá como sustento de ellos y sus hijos.

"Debido a la pandemia, aquí no hay ningún proyecto, no tenemos en qué trabajar. Imagínese tenemos un colegio sin internet, no hay centro de salud ni ambulancia, no tenemos carrera penetrable hacía las veredas", cuenta.

Dice la señora Trujillo, el campesinado es consciente que es ilegal tomarse esas tierras porque son ajena, pero los propios terrenos de los campesinos están a ocho horas de camino, para llevar un bulto de $60.000 en mula. “Qué les va a quedar de la venta, y pues ellos mismo tomaron la decisión de tomarse esas tierras".

A esta hora la comunidad campesina se reúne en la sede de la administración municipal con delegados de la empresa, Corpoboyacá, Secretaría de Gobierno de Puerto Boyacá y la Humata".