Capturados responsables de atraco a Luis Eduardo 'El Mulato' en Cali

En la madrugada de este jueves se realizó un gran operativo en Cali, donde las autoridades capturaron 30 personas que integraban dos bandas denominadas “El Socio” y “Los Culebros”, dedicadas al hurto de personas, motocicletas, y residencias, así como a la extorsión y el homicidio.

El general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que entre los detenidos se encuentran los presuntos responsables de golpear y atracar al reconocido bailarín y coreógrafo Luis Eduardo ‘El Mulato’ Hernández.

"Esta organización estaba conformada por componentes familiares teniendo en cuenta que tenían hasta hermanos, un delincuente que facilitaba ocultar el arma en un coche donde transportaba a un niño de cuatro años de edad", dijo el oficial.

El hecho ocurrido en el sur de la ciudad, quedó en el video de una cámara de seguridad de la zona que facilitó la identificación de los delincuentes.

#Regiones | En video quedó registrado el robo del que fue víctima el reconocido bailarín y coreógrafo Luis Eduardo ‘El Mulato’ Hernández. El hecho se registró en el sur de Cali. >> https://t.co/5ztAAhNKby pic.twitter.com/lPOqOmf4Fj — UltimaHoraWR (@UltimaHoraLaW) September 3, 2020

"El hombre como que acciona el revólver, cuando me iba a levantar me golpea con la cacha y me dice que le entregue lo que tengo y salen a correr, eran tres tipos", señaló Hernández.

Según el reporte de la Policía, estas estructuras delincuenciales obtenían ganancias cercanas a los $800 mil millones por los hurtos.

Los capturados serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, extorsión, homicidio y uso de menores en la comisión de delitos.