Cartagena: murió mujer arrollada por un bus de Transcaribe

Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, confirmó que una mujer, aún sin identificar, perdió la vida luego de ser arrollada por un bus del sistema integrado a la altura del Castillo San Felipe.



"Cerca de las 12 del medio día se presentó la muerte de una mujer. Según las primeras hipótesis, esta persona no se percató de la circulación del vehículo de Transcaribe e intentó cruzar el carril del solo bus por una zona prohibida", dijo el gerente.



Agregó, "adelantamos la revisión del vehículo para verificar a qué velocidad iba, pero todo indica que al parecer fue la imprudencia la causa del incidente".



Esta es la primera muerte que se registra por un bus de Transcaribe, tras un año de operación.



"No se debe invadir el solo bus, bien sea por carros, motos, bicicletas o peatones. Esto es uso exclusivo del sistema y trae una cantidad de personas. Aunque los busques circulan a baja velocidad, la gran cantidad de energía que traen es bastante grande y no se pueden detener tan fácilmente", indicó Ripoll.



El llamado de las autoridades es a respetar las normas de tránsito y en especial el solo bus de Transcaribe.