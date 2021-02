Comité antipeajes rechaza acuerdo con la Concesión Vial de Cartagena; camioneros protestan

En Cartagena no para la polémica en torno a los peajes internos. Ahora la controversia se centra en que el alcalde William Dau haya acordado con la Concesión Vial de Cartagena eliminar el cobro para los carros particulares y los taxis y no haya liquidado unilateralmente el contrato para terminar por completo con esas taquillas, algo que, según anunció la Alcaldía se está trabajando, pero toma tiempo.

Además, los conductores de los vehículos de carga pesada mostraron su voz de rechazo ante la decisión de Dau de no incluirlos en ese acuerdo con la Concesión Vial y que deben seguir pagando cada vez que pasan por los peajes, por lo que este jueves bloquearon por varias horas los peajes de Manga y Ceballos.

Varios de los integrantes del comité antipeajes han señalado que, con el acuerdo con la Concesión, Dau termina legitimando un cobro que, según ellos, es ilegal.

“Permitir que se siga cobrando es ser cómplice del detrimento. Con esto se podría incurrir en varios delitos: concierto para delinquir, peculado a favor de terceros y un prevaricado por acción y omisión”, expresó a medios locales el abogado Nausícrate Pérez, integrante del comité antipeajes.

Erik Urueta, otro de los integrantes del comité, señaló que “con la ilegalidad no se concerta, lo ilegal no se negocia, se castiga, se sanciona y se repudia”. Y precisó que “decirles a los transportadores que deben pagar el peajes porque así lo acordaron con la Concesión legitima el hecho de que la Concesión diga que la Tasa Interno aún no se ha cumplido y que pidan que sea un Juez el que ordene que no sigan cobrando”.

Lea además: Vehículos de categoría 1, 2 y taxis no pagarán más peajes internos en Cartagena.

Dau respondió las críticas

Ante el rechazo por parte del comité antipeajes y del gremio de camiones, el alcalde William Dau señaló que seguirá con las acciones tendientes a terminar por completo con los peajes internos, y dijo que el cobro a camiones de carga obedece a que son este tipo de vehículos los que más impactan las vías.

“No es cierto que el Alcalde reconoció la vigencia del contrato, que lo prorrogué o que actué en contravía de lo que dice la Contraloría, nada de esto he hecho, por el contrario, es justamente ese auto de la Contraloría que ha servido de soporte a la Administración para adelantar todas las acciones que están cursando”, expresó el mandatario.

La polémica por los peajes interno en Cartagena se ha caldeado en las última dos semana tras un informe de la Contraloría que señala que desde 2015 la Concesión Vial de Cartagena alcanzo la Tasa Interna de Retorno y que ese contrato ha generado un detrimento de más de $300 mil millones.