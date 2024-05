Diferencias entre el dengue y la malaria: síntomas clave

La malaria o el paludismo es una enfermedad causada por un parásito, el cual, se trasmite a través de la picadura de mosquitos infectados.

De acuerdo con el portal médico Mayo Clínic, “es usual que las personas que tienen malaria se sientan muy enfermas, con fiebre alta y escalofríos con temblor”.

Esta enfermedad, es común en países y zonas tropicales y subtropicales, en las que generalmente andan bichitos con dicha infección.

Jenny Patricia Muñoz, medica internista e infectóloga, reveló para Salud Y Algo Más de W Radio que este tipo de mosquitos se encuentren en Vichada y Guainía, por lo que aconsejó usar repelentes, dormir con toldillo y si se quiere, tomar tiamina, que evitará que los mosquitos se acerquen.

El portal web de Mayo Clínic señaló que cada año, cerca de 290 millones de personas se infectan con malaria y más de 400 000 mueren por la enfermedad.

Síntomas de la malaria

Estos son algunos de los signos y síntomas de la malaria:

Fiebre

Escalofríos

Sensación general de malestar

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Diarrea

Dolor abdominal

Dolor muscular o articular

Fatiga

Respiración rápida

Frecuencia cardíaca acelerada

Tos

Asimismo, hay quienes experimentan ciclos de “ataque” de malaria, que generalmente comienza con temblores y escalofríos, seguidos de fiebre alta, sudoración y un regreso a la temperatura normal.

Diferencias entre la malaria y el dengue

Según lo dicho por la especialista, aunque los síntomas son muy similares a los del dengue, es muy importante tener en cuenta el nexo epidemiológico.

“Pacientes que viven en Bogotá y no han salido de las zonas de altas alturas no van a tener contacto con el mosquito, por ende no tiene contacto con el parásito”, dijo, agregando que si no se ha hecho un viaje a zonas tropicales en los últimos 15 días no se sospecha de la malaria.