“Como en la Capilla Sixtina, mi desnudo es artístico”: candidato a Concejo de Medellín

El antioqueño que ha revolucionado las redes sociales debido a la fotografía con la que oficializó su candidatura al concejo de Medellín con alianza al partido Alianza Social Independiente (ASI), comentó durante el programa que: “la idea salió en una reunión de trabajo, yo quería mostrar el concepto de transparencia y no tengo nada que esconderle al pueblo de Medellín, yo no manejo maquinaria política, ni padrino, no hago politiquería.”

El candidato aclaró que es un deportista de alto rendimiento y además politólogo que se cansó de los atropellos institucionales y por esto decidió involucrarse en la vida política sin ningún padrino que lo acompañe, con el único objetivo de apoyar a la ciudadanía.

Con respecto a los comentarios que ha recibido por redes sociales Estefano dijo que: “dejen de ser hipócritas y dejen de tener una doble moral. Esto es una representación artística de un concepto que es la transparencia.” Además agregó que: “no lo veamos del lado morboso porque simplemente estamos ilustrando qué va a ser nuestro mandato.

Uno de los comentarios que más ha llamado la atención es el de la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco, quien trino “Cómo que nada si está escondiendo el pipí. O sea, miente de frente. No voten por él.” En cuanto a esto, Santa Cruz dijo: “a los antioqueños no enseñan que el pipi es como la pistola, solo se saca si se va a usar.”

Para finalizar, Estefano comentó que dentro de sus propuestas está el cambio de mentalidad porque Medellín se ha vuelto hipócrita, adicional a esto, propone hacerlo por medio del deporte: “podemos enseñar artes marciales en todas las escuelas y centros de formación para incitar a la tolerancia que tanto nos hace falta.”