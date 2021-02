Con panfleto, amenazan de muerte a un concejal cartagenero y a dos dirigentes del Mais

A través de sus redes sociales, el concejal cartagenero del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), Javier Julio Bejarano, denunció este lunes que fue amenazado de muerte, a través de un panfleto en el que aparece su nombre junto al de los dirigentes de esa colectividad: José Arrieta y Gabriel Narváez.

En el panfleto, que aparece firmado por las autodenominadas Águilas Negras, se lee “nos hemos propuesto sentenciar y erradicar a todo aquel que haga daño e imparta política de izquierda que atenta a los que defendemos el país. Es y será nuestro deber hacer la limpieza con todo aquel que no aporta a los ciudadanos de bien en la sociedad. Se advierte que declaramos objetivo de muerte todo aquel que mencionamos en esta lista: Javier Julio Bejarano, José Arrieta, Gabriel Narváez, líderes del Movimiento Alternativo Indígena Social en el departamento de Bolívar”

Y continúa señalando “no importa donde se escondan limpiaremos todo el territorio de izquierdista guerrilleros que se dicen llamar líderes sociales activistas y defensores de los Derechos Humanos. Los encontraremos porque sus días están contados y nos los llevaremos por delante de acuerdo a las órdenes dadas”

Julio Bejarano, quien llegó al Concejo Distrital de Cartagena como integrante de una colación alternativa y apoyando al alcalde William Dau, con quien posteriormente ha tenido marcadas diferencias, he expresado en el cabildo su postura en contra de varias de las decisiones que ha tomado la actual administración .

La W consultó al concejal, quien expresó su preocupación por esta situación y anunció que ya está instaurando la denuncias ante las autoridades pertinentes.

“Desde el año pasado vengo recibiendo amenazas, de hecho, ya tengo unos procesos adelantados por esto. Ahora recibo este panfleto junto con dos integrantes de mi partido y vamos a tomar todas las acciones jurídicas, pero es muy triste que el debate político en la ciudad y el que piense diferente sea amenazado de muerte, pero seguiremos dando el debate como lo hemos venido haciendo”, expresó el cabildante.

Lea además: Ordenan la restauración ecológica a la Ciénaga de la Virgen de Cartagena.

Consultado sobre qué cree que hay detrás de estas amenazas, indicó: “desde que estoy en el Concejo he venido colocando una serie de denuncias antes los entes de control, ante la Fiscalía y creo producto de esas denuncias y del ejercicio de control político que vengo realizando en el Concejo vienen estas amenazas. Antes de ser concejal había tenido un activismo social y no había recibido amenazas en el nivel que las estoy recibiendo ahora, entonces, no hay dudas de que esto está relacionado con mi activismo político”.

En una publicación en Facebook, el concejal del Mais hizo responsables de su vida, su integridad, la de mi familia y compañeros a las autoridades del Distrito de Cartagena.