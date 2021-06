Concejal de Duitama estaría involucrado en escándalo en vía pública

El hecho se presentó en la tarde del pasado lunes 28 de junio, en la plaza los libertadores de Duitama, Carlos Andrés Boada es el ciudadano que realiza la denuncia a través de su cuenta en la red social Facebook.

El ciudadano quien fue contactado por W Radio aduce los siguiente:

“ Me dirigía con un conocido por la plaza los libertadores, nos detenemos a comprar un helado cuando en ese momento por la espalda llega el señor Pablo Santiago Verdugo concejal actual de Duitama con otra persona que lo acompañaba, junto con un séquito de personas que lo siguen a él por cuestiones de negocios propios que él tenga me imagino yo, para lo cual el señor si mediar palabra alguna procede a increparme de una manera aireada, siendo agresivo conmigo, utilizando un lenguaje soez, descortés y que llama mucho la atención, ya que él es un servidor público concejal de la ciudad de Duitama que está llamado a obedecer los principios que nuestra Constitución y la ley le otorgan a él por ser concejal.” Expresó Carlos Boada denunciante a W Radio.

Ante los hechos el ciudadano, busca una forma de registrar lo que ocurre y en los que siente vulnerados sus derechos, es por esto, que comienza a grabar un video para dejar como evidencia de la situación.

“Por mi formación en derecho se que este tipo de situaciones deben quedar registradas en audio o video, saco yo mi celular y comienzo a grabar al señor, en ese momento que comienzo a grabar el señor se abalanza sobre mí me coge el celular me lo quita y se lo guarda en el bolsillo, llega un trabajador de la empresa de la que él es dueño aquí en Duitama y me dice Carlos por favor no discutan, el trabajador le quita el celular al señor Pablo Santiago y me lo devuelve.” Añadió Boada.

Al parecer y según lo que menciona el denunciante el problema se genera por la veeduría ciudadana que realiza Carlos Andrés ante el trabajo del concejal Pablo Santiago, lo que causa el malestar en el concejal y ocasiona que lo agreda verbalmente en un espacio público como lo fue la Plaza “Los Libertadores” de Duitama.

Ante esta denuncia W Radio contactó al concejal en mención a lo que el contesto:

“Si usted esta segura que yo soy la persona del video haga la denuncia y la noticia, le contesto por tercera vez señora periodista que no tengo ningún pronunciamiento al respecto, no me voy a pronunciar al respecto sobre el hecho que usted me esta refiriendo.” Expresó el concejal Pablo Santiago Verdugo a W Radio.