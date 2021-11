Concejales de Barrancabermeja no han sesionado hace 45 días

Desde Barrancabermeja los concejales han hecho un sin número de denuncias como el supuesto impedimento para poder sesionar, situación que preocupa a los dirigentes políticos, ya que en esta época se necesita aprobar el presupuesto para el 2022.

El 5 de octubre se eligió la mesa directiva para el año entrante, y escogieron al presidente directivo, que al parecer, no sería allegado o simpatizante al alcalde Alfonso Eljach. Desde ese entonces, no se ha citado para poder sesionar, hecho que es de obligatorio cumplimiento.

"La presidenta dijo que la Arl Bolívar le dijo que existían problemas en los protocolos de bioseguridad en el Concejo, y consultamos con la arl y nos contestan que no tienen esa protestad, ósea, es una mentira, a la fecha no ha habido una respuesta clara, porque no se nos cita a sesiones, el pot, se debe discutir, el presupuesto, los honorarios de ediles, etc, etc", dijo el concejal del partido Verde, Cesar Augusto Guzmán Areiza.

Por cumplir ya 45 días sin sesionar, los corporados viajaron a Bogotá a hacer un plantón para pedirle a la Fiscalía que investigue presuntos hechos de corrupción en la administración municipal.

En un video se registran varias denuncias, en el que se asegura que, hay contratación con sobre costos y convenios fraudulentos con Aguas Barrancabermeja para evitar las licitaciones públicas.

"Pretenden que el presupuesto municipal sea sacado por decreto para que el alcalde pueda manejar a su antojos más de 600 mil millones de pesos, hay que dejar un precedente, pedimos a los entes de control que investiguen".