Confunden Albendazol con Tramadol, esta vez en Cúcuta

Una madre de familia en Cúcua denunció, un nuevo caso de error en la entrega de medicamentos, en hecho se registró en una farmacia en la ciudadela Juan Atalaya de la capital de Norte de Santander que casi le cuesta la vida a un menor de 2 años de edad.

Mariela Páez, madre del menor le contó a W Radio que la EPS a la que está afiliada, le formuló a su hijo un antiparasitario Albendazol, la eps no tenía el medicamente en su farmacia y la mujer decidió comprarlo en una droguería en el sector norte de la ciudad.

"A mi hijo la EPS le recetó Albendazol, no tenía el medicamento y yo lo compré por aparte en una droguería en Atalaya en Cúcuta, lo traje para la casa y no revisé que era lo que decía por dentro, al otro día cuando destapé el medicamento me doy cuenta que son unas gotas, muy diferente a un jarabe".

"En el recipiente decía Tramadol y la caja decía Albendazol, llamé a la droguería para informar y me dijeron que eso había que devolverlo al laboratorio y que eso era responsabilidad de ellos, porque no estaban en la obligación de abrir los medicamentos".

"Le dije que iba a poner la queja en el Instituto Departamental de Salud, fui y dejé el producto, ellos fueron a la droguería e investigaron, pero no encontraron más evidencia que hayan más productos así con diferente caja, esperamos que no se presenten más casos así".

"Por fortuna, no le suministré el medicamento a mi hijo, porque soy precavida y revisé el medicamento, logré darme cuenta del error, se pudo evitar otra tragedia como la de Bogotá". Señaló Páez

La queja fue presentada ante las autoridades sanitarias de Norte de Santander, quienes adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las responsabilidades del caso.