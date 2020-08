Congresista ofrecía títulos de bachiller a cambio de votos

El actual representante a la cámara del centro democrático por el departamento de Vichada, Gustavo Londoño, se habría hecho elegir con votos de personas que recibieron el título de bachiller, supuestamente sin recibir clases.

De acuerdo con la denuncia, el colegio Petro School, con sede en Villavicencio, apoyó la campaña de Gustavo Londoño al Congreso, entregando los títulos a cambio de votos. Evidencias y testimonios que ya están en poder de la Corte Suprema de Justicia, dan cuenta de lo que sería un fraude electoral y en los próximos días se resolverá la situación jurídica del representante.

Marcela Serrato, testigo de estos hechos, dijo en diálogo con Sigue La W que "me dijeron que si no apoyaba a Gustavo Londoño a la gobernación con mi voto, mi hija no podía ingresar a un instituto para que le dieran el bachiller, eso no lo apoyé y me fui. Luego volvieron con lo mismo cuando hubo elecciones a Congreso".

De otro lado, el Consejo de Estado recibió una demanda de pérdida de investidura en contra del Representante a la Cámara del partido de la U en el departamento de Guanía, Anatolio Hernández. El congresista fue demandado por un exintegrante de su equipo de trabajo legislativo. Lo señala de pedirle una parte de su salario para entregársela a otras dos personas.