Contraloría pone la lupa en el PAE de Buenaventura y hace un llamado a contratista

Durante su visita a Buenaventura, la Contraloría General de la República revisó las raciones que se están entregando por parte de la Alcaldía a las familias para hacer en casa y que hacen parte del Programa de Alimentación Escolar, encontrando que estas se vienen cediendo sin proteína animal.

De esta manera, el ente de fiscalización, al encontrar que no se le está cumpliendo a los niños de la región en cuanto a lo que se les debe entregar para su alimentación, dio la orden a su equipo del Valle del Cauca que se abra una indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal.

Así lo confirmó el contralor general, Felipe Córdoba, quien dijo “efectivamente no pasaron la prueba, en donde les están dando más leguminosas y hoy deberían estar entregándoles los huevitos a nuestros niños. Por eso le hemos pedido a nuestro equipo que le pongan atenta nota y que empiecen a abrir una indagación preliminar o un proceso de responsabilidad fiscal, porque no hay derecho que no les entreguen a nuestros niños lo que deben entregarle en su nutrición”.

Seguido a esto, el contralor Córdoba, hizo un llamado de atención a un contratista del PAE por suministrar una canasta nutricional que no lleva proteína animal, allí manifestó "yo se lo digo con todo cariño. No hay excusa para que los niños no tengan la opción de tener una proteína animal. Si fuera su hijo, usted quiere que tenga su huevo, su carne. Hagamos esto con cariño”.

Finalmente, el organismo de control impartió instrucciones a sus equipos en todo el país para desplegar un seguimiento in situ al Programa de Alimentación Escolar a partir de la próxima semana.