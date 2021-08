Mi hija no tenía motivos para acabar con su vida: padre de Laura Caballero Montaño

El sábado 14 de agosto, la joven Laura Melissa Caballero Montaño, de 23 años fue hallada muerta en la habitación 13B del edificio Calamarí, en el sector de El Laguito de Cartagena.

Las autoridades judiciales investigan las circunstancias del fallecimiento de la joven, ya que, aunque en un primer momento se habló de un suicidio, las pesquisas siguen porque Caballero Montaño estaba acompañada de un extranjero que sería su compañero sentimental. Sin embargo, familiares y allegados de Caballero Montaño han señalado en redes sociales que se trataría de un asesinato.

En W Radio, Daniel Caballero, su padre, habla sobre la investigación en torno a la muerte de su hija: "(Laura Melissa) no era ninguna prostituta, no era drogadicta, no se ahorcó porque no tenía ningún motivo para hacerlo".

Así mismo, Caballero se refirió al hombre que acompañaba a su hija al momento de su muerte: "(Él) hacía negocios por internet, con bitcoins en particular. A mi hija le nació el interés de hacer negociaciones con bitcoins y esa persona se ofreció a enseñarle cómo se hacía".

