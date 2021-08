Alertan desaparición de joven colombiano de 23 años en Miami

La Policía de Miami-Dade en Estados Unidos ha dado a conocer que un joven de nacionalidad colombiana, llamado Miguel Ángel Roldán Córdoba, de 23 años, se encontraba visitando a unos amigos en la ciudad de Los Ángeles. En su vuelo de regreso a casa, el joven hizo escala en el Aeropuerto Internacional de Miami para tomar un vuelo de conexión hacia Colombia.

Sin embargo, debido a que el joven no tenía los documentos de prueba de COVID-19, las autoridades relataron que se le negó el embarque en su último vuelo y no se lo ha visto ni se ha sabido de él desde entonces. Posteriormente, pasaron 19 días antes de que se hiciera un informe al Departamento de Policía de Miami-Dade el sábado 14 de agosto de 2021.

Así mismo, la autoridad reveló que todos los intentos iniciales de localizar al joven desaparecido, utilizando los recursos disponibles, no dieron resultado.

“Desde el 24 de julio no sabemos nada de él. Él perdió sus cosas en California y ahí tenía su celular y su billetera, también contaba con poco dinero (…) es el típico muchacho de casa, no es de salir a fiestas ni nada. Depende demasiado y no es la personalidad de él decir: ‘Me voy a quedar aquí y no le diré a nadie’”, relató Alejandra Córdoba, madre de Roldán, en diálogo con W Radio.