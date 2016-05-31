Corte ordena suspender ingreso de internos a la cárcel de Valledupar

La Corte Constitucional le ordenó al Inpec que suspenda el ingreso de nuevos internos a la cárcel "La Tramacúa" de Valledupar, durante los próximos seis meses o hasta que se resuelvan los inconvenientes que impiden que se suministre óptimamente agua potable a los reclusos que integran el penal.

La Corte fijó un plazo máximo de 6 meses para que se realicen las acciones y obras necesarias para la solución de esta crisis humanitaria, e impartió órdenes, como planes de contingencia, para que los reclusos no se queden sin recibir el líquido y sus derechos no sigan siendo vulnerados.

"Deberán estudiarse estrategias que por un lado garanticen que no exista un solo interno al interior del penal que no cuente con una cantidad de agua básica para satisfacer sus necesidades de aseo y consumo, y por otro, que evite el desperdicio del mismo”, dice el documento.

El alto tribunal, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, le ordenó al Ministerio de Justicia,a la Defensoría del Pueblo y a Ongs, que verifiquen que las órdenes se estén cumpliendo, en el marco de una visita que deberá ser supervisada por un juez de la República.

“Si de la visita mencionada se concluye que es necesario cerrar el establecimiento penitenciario, las directivas del mismo tendrán ocho (8) días para diseñar un plan de evacuación”, advierte la Corte Constitucional.