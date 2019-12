Credenciales de Gobernador y Diputados del Magdalena en manos del CNE

A más de un mes de conocerse los resultados de las pasadas elecciones territoriales en el Magdalena, aún los ganadores no han recibido la credencial que los acredita como mandatarios para el próximo periodo constitucional 2020 – 2023.

Esto por cuenta de un trámite jurídico que se surte sobre los escrutinios en el municipio de San Zenón, al sur del departamento. Luego de los desmanes presentados en medio de la jornada electoral, un grupo de candidatos locales se unieron para interponer una acción jurídica, la cual aún no ha sido respondida por los Magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE deberá responder si va a contar con los votos que se depositaron el 27 de octubre, aunque estos hayan carecido de la debida cadena de custodia, o por el contrario convocarán a nuevas elecciones en esa municipalidad.

“Hasta tanto no se defina la suerte de estos pliegos electorales, no se podrán entregar en el Magdalena las credenciales al señor Gobernador y a los asambleístas. Por tanto, no se puede decir que hay mandatarios electos, ya que el CNE no ha expedido la resolución o el formulario E26”, aclaró Humberto Díaz Costa, abogado demandante y especialista en procesos electorales.

Díaz añadió que para solucionar tal impase que afecta la normalidad de las elecciones se deben tener dos consideraciones. “En caso tal sean aprobados los escrutinios en San Zenón, se expedirá el formulario E26 como lo indica la Ley. Y si solo se toma la votación de los 29 municipios el CNE está facultado para expedir las credenciales. Si no se toma una decisión antes de 31 de diciembre, no puede haber posesión”.

El jurista dijo que además de los resultados conocidos en el 98,42% de las mesas informadas, los cuales son claros y declaran unos ganadores evidentes, es conditio sine qua non que se expida el Formato E26 para que se puedan ser posesionados.

Esta demanda también tiene frenado el proceso de aceptación o negación de la curul asignada en la Asamblea para la segunda votación de acuerdo a lo indicado en el Estatuto de Oposición.