Derrumbe genera cierre de la Transversal del Libertador entre Cauca y Huila

Como consecuencia de un derrumbe está cerrada la Transversal del Libertador que comunica a los departamentos de Cauca y Huila. Foto: Cortesía Novedades Televisión( Thot )

Las autoridades reportaron que como consecuencia de un derrumbe está cerrada la Transversal del Libertador que comunica a los departamentos de Cauca y Huila, por la ruta Popayán-Totoró-Inzá-La Plata.

Se informó que por trabajos que se adelantaban en el kilómetro 56, sector de Los Alpes, se produjo un desprendimiento de material de la parte alta del talud, lo que ocasionó el cierre total de la vía.

El director del Instituto Nacional de Vías, Invías, en Cauca, Adrián Valencia, reportó que los contratistas de las obras iniciaron el trasladado de maquinaria al sitio, para atender la emergencia y restablecer el paso lo antes posible.

El Funcionario explicó que entre los kilómetros 56 y 60 se adelantan trabajos para ampliar la vía, zona en la que hay sectores de montaña que sumados a las adversidades del clima causaron el deslizamiento.

“Se estima que, en la tarde de este jueves, si las condiciones de terreno y climáticas son favorables, se pueda habilitar”, agregó.

La carretera alterna en este tipo de situaciones es la que comunica a Popayán-Patico-Puracé-Santa Leticia-La Plata, Huila.