Ejército frustra atentado del Eln en vía que comunica a Boyacá con Casanare

El coronel Omar Zapata informó que se mantienen las operaciones para dar en las próximas semanas resultados importantes contra las estructuras del ELN.

El comandante de la Primera Brigada del Ejército, coronel Omar Zapata, informó que se logró neutralizar una acción terrorista del Eln en la vía que comunica a Pajarito con Yopal en el sector La Charanga.

“Se detectó un cilindro con explosivos, especialmente ánfo y se logró neutralizar contra la infraestructura vial. Allí delinque el frente José David Suárez que mantiene en los departamentos de Arauca y Casanare, pero se nos pasa a Boyacá de vez en cuando”, explicó el coronel Zapata.

Dijo que se mantienen las operaciones para dar en las próximas semanas resultados importantes contra las estructuras del Eln.