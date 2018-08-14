Ejército Nacional adelanta dos operaciones ofensivas contra el ELN en Boyacá . Foto: Colprensa( Thot )

El comandante de la primera brigada, coronel Omar Zapata, dijo que se está trabajando de manera conjunta con la brigada 16 dos operaciones ofensivas sobre el nororiente del departamento contra el ELN para evitar que pase a Boyacá a realizar acciones terroristas.

"En este momento estamos atacando la estructura de la José David Suárez y Adonai Ardila Pinilla, del ELN, que tratan de salir hacía las vías", explicó

El fortalecimiento de la seguridad en el sector de Cubará se debe también a las últimas acciones del ELN en Arauca donde fueron secuestrados tres uniformados.

Las operaciones contra el ELN en Boyacá se deben al plan Diamante creado por el comando de las Fuerzas Militares diseñado para que en los primeros 100 días del Gobierno del presidente Duque entreguen resultados hacía la comunidad.