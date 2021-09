El actor boyacense Jaime Barbini está en depresión y pide que lo dejen morir

La familia del actor y libretistas boyacense, Jaime Barbini Chaparro Mesa, aseguró a W Radio que la situación de su salir es mucho más grave, Katherine, su hija, dice que el actor no quiere comer y está en un avanzado estado de depresión por lo que fue llevado al Hospital Universitario San Rafael de Tunja.



Cuenta su hija Katherine que su padre “está muy delicado porque tiene una depresión; está en una cama todo el tiempo, no se puede mover, grita y llora todas las noches y pide que se quiere morir”.



Insiste que: “No está recibiendo comida, le pide a mi mamá que haga algo para que lo ayude a morir, pero eso no se puede porque obviamente Dios sabe en qué momento se lo puede llevar pero si pedimos a gritos, porque la hermana de mi padre Yolanda Chaparro fue una de las personas que lideró todo lo de la eutanasia y vamos a pedirla a gritos porque él está en un estado muy mal, y de verdad nos da mucha tristeza verlo así”.

Le puede interesar: Condenan a un hombre por actos sexuales contra su hijastra con discapacidad



Su hija dice que su padre les manifiesta que tiene derecho a descansar y que: “le ponga la eutanasia. A él le sirven sus órganos, todo, pero no quiere comer y ha sido muy duro para mi mamá allá en Tunja”.



Katherine agrega que es un derecho que su padre está pidiendo. “Por favor que nos escuchen las autoridades de salud, revisen el caso y miren realmente que está sucediendo”.