El mensaje de Leonardo DiCaprio tras hallazgo de 30 especies de aves en Colombia

A través de su cuenta de Twitter, el actor estadounidense, Leonardo Dicaprio publicó los resultados de la expedición que realizó un grupo de biólogos en el cerro Murrucucú, Nudo del Paramillo en Córdoba, que tenían como propósito encontrar el Periquito del Sinú, un ave que está en vía de extinción, sin embargo, en medio de la búsqueda descubrieron 30 nuevas especies de pájaros.

El reconocido actor de Hollywood celebró el avistamiento de las 238 especies por parte de los responsables de la expedición en esta región del país.

"Un equipo de expedición que buscaba el periquito del Sinú encontró 30 especies de aves nuevas en Córdoba en Colombia. El periquito no era uno de ellos, pero las 238 especies que encontraron les ha dado esperanzas de que todavía pueda estar en algún lugar de los Andes", escribió el actor.

An expedition team looking for the Sinú Parakeet found ~30 species of birds new to Córdoba in Colombia. The Parakeet wasn’t one of them, but the 238 species they did find has made them hopeful that it may still be somewhere in the Andes. #LostSpecies https://t.co/twLDXK0qTx