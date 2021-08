El rostro de los verdaderos afectados por el contrato de MinTIC

Los verdaderos afectados: Los niños de seis escuelas rurales en la vereda La Elvira, en el departamento de Magdalena, se quedaron esperando la conexión a internet que les prometieron dentro del billonario contrato del MinTIC con Centros Poblados. Tenían que instalar los puntos digitales en marzo y ahora nadie les responde.

Pero, además, y como si fuera poco, en otra vereda en Norte de Santander instalaron un punto de internet y ya no funciona.

Paúl Eliecer Palencia, rector de la Institución Educativa Departamental Liceo Ariguaní, manifestó en Sigue La W que “ayer recibí una queja da la zona rural que salió beneficiada. Los padres de familia se encuentran preocupados porque en enero o febrero llegaron unas personas para ofrecer el servicio por parte del Ministerio para darles conectividad, y dicen que si al fin los van a conectar o no”.

“Ellos no cuentan con un computador, ni una zona donde se puedan conectar a internet, no hay luz eléctrica”, indicó.

Julio Villarreal, líder comunitario en Ariguaní, Magdalena, dijo que “llegaron a nuestra vereda a ubicar los puntos en donde iban a instar la conexión de internet, gracias a que existen las redes sociales, me pude enterar de los inconvenientes que se venían presentando con este contrato. Estamos plagados de tanta corrupción que se nos embolató el internet para los niños”.

Le puede interesar:

“No hay agua potable, no tenemos servicio de luz, la infraestructura está en estado crítico. Me duele tanto la indiferencia de estos gobiernos que nos tienen minimizados”, señaló.

Por su parte, Fredy Alonso, líder campesino en Santurbán, Norte de Santander, expresó que “el punto digital lo instalaron el 24 de julio y ya no funciona. Luego empezamos a indagar que ese punto de los que están embolatados”.