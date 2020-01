El violinista al que licorera le habría pagado con una botella de ron para usar su imagen

Por medio de redes sociales, Enrique González Ayerbe denunció que Lorenzo Solarte, un violista empírico del Patía, Cauca, fue utilizado por la marca Ron Viejo de Caldas para una campaña publicitaria y no recibió más que una botella de ron como pago.

Dentro de la denuncia de Ayerbe, también se menciona que el violinista Solarte es invidente y que en el momento en el que firmó el documento de derechos de imagen, no contó con la ayuda de nadie.

Además, dentro de la publicación se puede ver el link de la página de la campaña, en donde se observan varias personas, a excepción del señor Lorenzo Solarte.

Hasta el momento, la compañía de tragos no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. Sin embargo, sí se han generado muchos comentarios en redes sociales que muestran la inconformidad con dicha denuncia.

Es invidente. Me dijo que firmó un documento (supongo que por cesión de derechos de imagen) sin presencia de nadie...

No sé si hay delito o no, ni conozco el documento o el acuerdo al que llegaron. Solo expongo lo que me dijo el propio Lorenzo...