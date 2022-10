Emdisalud es un cáncer para Boyacá: Defensoría del Pueblo

El defensor del Pueblo de Boyacá, Mauricio Reyes, sostuvo que cada día se agrava la situación financiera de la red hospitalaria de 39 municipios de Boyacá por los incumplimientos de la EPS Emdisalud por lo cual es necesario que la Superintendencia de Salud intervenga.

“Pensamos con sinceridad que es un cáncer para nuestro departamento porque está prestando un servicio de salud bastante precario, o mejor no lo está prestando en términos más reales. Cada día se agrava la salud del departamento especialmente de los usuarios de Emdisalud”, dijo

Tal como lo denunciaron los gerentes de los 39 hospitales, Reyes manifiesta que la facturación cada día crece, se debilita el sistema, no pagan y Emdisalud no está prestando el servicio adecuadamente y no lo hacen.

“Respaldó que se solicite a la Superintendencia de Salud que ya tiene todo el acervo probatorio necesario y suficiente para retirar a Emdisalud del departamento de Boyacá. (…) Es un cáncer que nos está llegando a lo más profundo de nuestro ser”, explicó Reyes.

Reyes no descarta enviar una nota conjunta entre todos los gerentes de las ESE a la Superintendencia para que intervenga de manera inmediata, eficaz y retire del departamento a Emdisalud.

“Vamos a estudiar la acción jurídica que podríamos utilizar para que la Superintendencia de Salud obligue a Emdisalud a garantizar todos los pagos que son altísimos y que están debilitando el sistema”, dijo el jefe del ente humanitario.