En Caldas, los bomberos siguen preocupados por las dificultades en la contratación

Hay preocupación en los bomberos de Caldas frente a la falta de contratación que se está presentando en algunos municipios, señalan que, a la fecha, en varias localidades no se han realizado los convenios o que en algunas regiones se está llegando a acuerdos que no garantizan un pago justo para su labor durante todo el año.

“Me atrevo a decir que a la fecha casi el 50% del departamento, en los municipios no han hecho los contratos como deben ser, y los que lo han hecho, pues están amarrados al presupuesto de lo que se recauda en impuesto predial, o por sobretasa de Industria y Comercio o sobretasa de bomberos, que sinceramente eso no es una garantía de que ese recurso llegue o se recaude y así hacen firmar a los cuerpos de bomberos un contrato que en este caso los obliga a atender las emergencias, pero no obliga a los municipios a girar los recursos que son necesarios”, resaltó el capitán Óscar Fernando Mejía, comandante de bomberos de Caldas.

Indica que hay municipios en donde ese recaudo puede ser de máximo 10 millones de pesos al año y eso debe incluir los gastos de funcionamiento de las locaciones que utilizan para sus equipos.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, se tienen unos parámetros para que de acuerdo con la categoría y número de habitantes de cada municipio se pueda establecer el valor a contratar, pero asegura que esto no se cumple.

“El año anterior hubo un contrato en un municipio por seis millones de pesos por todo el año, por Dios bendito, eso da pena. Yo sinceramente como comandante de bomberos no firmaría un contrato de esos porque si estoy asumiendo una responsabilidad tan grande, que es darle la seguridad a la comunidad y la atención de emergencias, son recurso que no da para el funcionamiento”, dijo el capitán Mejía.

Advierte que al firmar un contrato como el señalado, obliga a los bomberos a atender las emergencias que por incendios u otras causas se puedan presentar aun si no tienen los recursos y personal suficientes para responder, pero se tiene un acuerdo de por medio que de no cumplirse si puede generarles hechos como demandas por parte de la administración municipal.

“Y fuera de eso, a veces vemos contratos donde los alcaldes le anexan más arandelas, más funciones que no son de los bomberos, los ponen a lavar calles, los ponen a podar árboles dentro de un mismo contrato, sabiendo que las funciones son muy explícitas, es para la atención de emergencias”, resaltó.

Frente a esta situación dijo que en próximos días tendrá una reunión con el procurador ambiental para ponerlo al tanto de la situación y poder iniciar acciones que permitan llegar a acuerdos justos con los bomberos del departamento.