EPS Saludvida se va debiendo cerca $20.000 millones red hospitalaria de Boyacá

Luego de que la Superintendencia Nacional de Salud, ordenará la toma inmediata de bienes y haberes, y la intervención forzosa para liquidar a la EPS Saludvida, la Gobernación de Boyacá admitió lo más preocupante es la deuda dejada por esa entidad prestadora por $19.837 millones.

“La deuda que tiene Saludvida con la red pública y privada del Departamento, que obedece a $19.837 millones de los cuales la EPS tan solo reconoce 9.258 millones de pesos, de acuerdo con Circular 030”, dijo el secretario de Salud de Boyacá, Germán Pertuz.

Se precisó que Saludvida hace presencia en los municipios de Belén, Buenavista, Chiquinquirá, Chíquiza, Moniquirá, Paipa, Pauna, Puerto Boyacá, Samacá, Sogamoso, Cucaita, Duitama, Saboya, Sotaquirá y Tunja.

Según, Pertuz, la EPS Saludvida contaba con 4.757 afiliados al régimen contributivo y 20.684 en el subsidiado. “Los afiliados de esta EPS, no deberán verse afectados, porque serán trasladados por el Ministerio de Salud a otras EPS, que no tienen medida de vigilancia especial, y de acuerdo con lo que aseguró el Superintendente, los procedimientos, cirugías, tratamientos o medicamentos no deberán ser suspendidos, pues tanto Saludvida, como las EPS receptoras, deberán garantizar la atención sin dilaciones”.