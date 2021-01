Exalcalde de Cartagena Pedrito Pereira denuncia amenazas de muerte en su contra

El exalcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, denunció en sus redes sociales que ha recibido amenazas de muerte en su contra, algo que, según se ve en las imágenes que compartió, ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

“Desde el mes de noviembre de 2020 vengo recibiendo mensajes amenazantes, informé a las autoridades, coloqué las denuncias respectivas, atendí las sugerencias de la prudencia, desvalijan el vehículo de mi familia en mi residencia, hoy nuevamente me amenazan, por esto decido hacerlo público”, trino Pereira.

Las amenazas le han llegado a su celular y algunas sugieren que Pereira está detrás de la revocatoria contra el alcalde William Dau. “Tú crees que vas a ganar la revocatoria, todavía no has ganado y no vas a ganar, te tenemos ubicado, no te va a alcanzar la vida para disfrutar la plata que te has robado, algún día te quitan la seguridad”, se lee en la última amenaza que recibió el exalcalde este lunes 18 de enero.