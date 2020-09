Dilian Francisca Toro Torres, exgobernadora del Valle del Cauca, confirmó a través de su cuenta de twitter que dio positivo para coronavirus.

He arrojado resultado positivo para COVID, me encuentro aislada en casa, con síntomas leves. No bajemos la guardia, aunque la cuarentena haya acabado, el covid continua y la lucha sigue adelante: tapabocas, lavado de manos, autocuidado.