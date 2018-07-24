Frustran feminicidio de una docente en Popayán

Una labor conjunta de la Policía Metropolitana de Popayán y la Fiscalía General de la Nación permitió frustrar un caso de feminicidio al proteger la vida de una docente, cuyo exnovio, de profesión fisioterapeuta, había planeado asesinarla a raíz de una ruptura sentimental.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Nelson Díaz, informó que una investigación coordinada por la Fiscalía Local 01 Brigada contra Homicidios, llevó a la captura de tres personas, presuntamente vinculadas a un plan para quitarle la vida a la mujer.

Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, recibieron información de fuente humana, que señalaba que estos sujetos tenían la intención de agredir a la profesora, que labora en una institución educativa de Popayán.

Ante esto, las autoridades iniciaron actividades de seguimientos, vigilancia permanente a la víctima, y la interceptación de una línea telefónica.

De esa forma, se estableció que Ricardo Alfonso Zambrano Astudillo, alias Poca Luz, planeó y puso en marcha este plan para asesinar a la docente, quien había decidido terminar una relación sentimental que sostenían, por diferencias personales.

El individuo había contactado a dos sicarios para que ejecutaran la macabra acción, y les pagó una suma de dinero. Asimismo, participaba en las acciones delictivas, realizando seguimientos a su expareja, para facilitar el trabajo a los agresores.

Los investigadores documentaron los movimientos, y captaron en video la forma como uno de los agresores también vigilaba a la víctima, situación que le reportaba al autor intelectual.

En grabaciones de llamadas quedaron registradas las conversaciones que sostenían estos individuos, para ejecutar el plan criminal.

El director seccional de Fiscalías en Cauca, Leonardo Vergara, expresó que alias Poca Luz pagó 7 millones de pesos a los sicarios para que asesinaran a su expareja.

Para proteger a la educadora, las autoridades solicitaron y obtuvieron órdenes de captura que fueron materializadas cuando abordaron a Ricardo Zambrano, en Jamundí, Valle, y a Richard Nixon Alvarado Rivera, alias El Brujo, y Alexander Caldón Gómez, en los barrios San José de Popayán y José María Obando de Popayán, respectivamente.

Al autor intelectual de estos hechos, le fue imputado el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, mientras que las dos personas que recibieron dinero para asesinar a la mujer, fueron acusadas del delito de homicidio tentado.

Los tres individuos fueron enviados a la cárcel.