Fuertes combates en zona rural de El Tambo, Cauca

La comunidad del corregimiento de Playa Rica, jurisdicción del municipio de El Tambo, al occidente del Cauca, amaneció en medio de la zozobra luego que hacia las 7 de la mañana de este domingo se iniciaran fuertes combates en la zona.

Los habitantes de ese poblado tuvieron que refugiarse debajo de sus camas para evitar ser blanco de alguno de los proyectiles, pues las confrontaciones se registraron muy cerca del casco urbano.

El alcalde de El Tambo, Celio Urresty, informó que le fueron reportados algunos heridos, pero señaló que están recogiendo la información oficial, pues es difícil la comunicación en la zona.

Aunque hasta el momento las autoridades no han revelado mayores detalles, en la zona hay una alta presencia del Eln.

El corregimiento de Playa Rica está localizado a unas seis horas por tierra desde la ciudad de Popayán. Para llegar a ese lugar, los ciudadanos deben tomar un vehículo hasta un sector denominado Campamento, y luego caminar por una trocha cerca de tres horas.