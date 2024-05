¿Se llegará al acuerdo nacional propuesto por el presidente Petro? Debaten congresistas

Los senadores Ariel Ávila, María José Pizarro y Miguel Uribe conversaron en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el discurso que dio el presidente Gustavo Petro en medio de la marcha del primero de mayo en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

Para iniciar, la senadora del Pacto Histórico aseguró que hay que leer y analizar con mucho cuidado las palabras del presidente Gustavo Petro, “yo creo que el rechazo no es a las voces que marcharon expresando su rechazo al Gobierno, todo lo contrario, él dijo que ese es el poder constituyente, así que ahí hay una actitud de respeto frente a los marchantes”.

Añadiendo que “todos debemos estar dispuestos a ceder y a dialogar sobre el gran acuerdo nacional. El acuerdo principal es con la gente que le han sido negados los derechos durante décadas (…) Hemos logrado consensos importantes para sacar la reforma pensional”.

Por su parte, el senador del Partido Alianza Verde señaló que “no va a haber acuerdo nacional, a nadie le interesa un acuerdo nacional, ni al Gobierno ni a la oposición, el presiente lo demostró en el discurso. Lo que viene en Colombia es la época de marchas y contra marchas, esto va a durar 6 o 7 meses, se adelanta la campaña presidencial y el punto más álgido va a ser entre junio y julio cuando sepamos si las reformas se hunden o no”.

En cuanto al concepto de la constituyente, Ávila dijo que “eso es un globo, muchos sectores, incluido yo, no la vamos a apoyar, eso tiene que pasar por el Congreso de la República. No hay mayorías para que eso pase en el Congreso, eso es un globo para mantener una especie de agitación”.

Por último, el senador del Centro Democrático destacó que “Gustavo Petro no sabe reconocer errores, no sabe escuchar críticas. Pretende imponer su agenda, no concreta. Por supuesto, la marcha de Bogotá fue exitosa, pero el presidente se quiso apropiar de una marcha histórica”.

“Petro renunció, hace rato a gobernar para todos los colombianos, se enfoca en gobernar a una minoría radical y sectaria (…) al pueblo que no lo apoya, lo critica y ataca. Petro sí va a ser lo necesario para impulsar una Constituyente, incluso por fuera de la ley”, dijo para finalizar.

Escuche la entrevista completa a continuación: