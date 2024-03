Uribe y Ariel Ávila concilian en Corte por afirmaciones de vínculos con paramilitares

En la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, desde las 9:30 de la mañana de este lunes 11 de marzo, llegó el expresidente y exsenador del Centro Democratico, Álvaro Uribe y el senador del partido Verde Ariel Ávila, a una diligencia de conciliación programada en el alto tribunal.

Ambos políticos lograron conciliar en la Corte Suprema de Justicia, luego de tres horas de discusión en donde ambas partes fueron escuchadas en el despacho de instrucción.

El lío que en esta oportunidad llevó al expresidente al alto tribunal, tiene que ver con una denuncia por los delitos de injuria y calumnia que hizo en contra de Ariel Ávila, luego de que el senador afirmara que, en el gobierno de Uribe los paramilitares se “tomaron” las EPS.

A lo que Uribe le contestó:

“El izquierdismo mal informado, mal intencionado queda más claro, pretende olvidar que mi gobierno desmontó EPS que habían tomado guerrilla y paramilitares. O será que le parece poco el desmonte y extradición de paramilitares”, por medio de su cuenta x.

Aunque la Corte concluyó que hubo conciliación, Ávila sostiene que no se retracta: “Esa conciliación no significa que yo me haya retractado de nada, no tuve que retractarme de nada y el acta quedó de carácter reservado”, dijo el senador.