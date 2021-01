Gobernador del Magdalena criticó la declaración de luto nacional por muerte de Mindefensa

El pronunciamiento del mandatario magdalenense, Carlos Caicedo, en Twitter ha desatado una polémica en torno a la declaración de luto nacional hecha por el gobierno de Iván Duque tras la muerte del ministro Carlos Holmes Trujillo a causa del Covid-19.

Caicedo después de lamentar el fallecimiento del funcionario, criticó al presidente por haber tomado la decisión en esta coyuntura y no haberlo hecho antes en memoria de las más de 51 mil víctimas mortales que ha dejado el coronavirus en el país y las masacres perpetradas por grupos armados.

Con ocasión del fallecimiento de Ministro Carlos Holmes, presidente Duque decreta #LutoNacional. Hasta hoy no se les rendia tributo a las 51.748 víctimas del virus que no eran ministros. Ellas y los cientos de masacrados en lo que va de este gobierno no merecían el mismo Duelo?