Hay déficit fiscal millonario en el Concejo de Bucaramanga

El Concejo de Bucaramanga registra un déficit fiscal del 2020 y varios contratistas del año anterior denunciaron que no se les ha pagado su sueldo.

Son 678.075.570 millones de pesos en déficit fiscal que hay en la corporación, esto, debido a que los presupuestos definidos en el 2020 no contaban con la suspensión de la actualización catastral, lo que principalmente redujo los costos.

Sin contar, también, con los recursos de libre destinación que se vieron afectados por la pandemia.

Tras el dinero comprometido, no se ha podido pagar a varios contratistas que laboraron en la corporación, el año anterior.

Saharay Rojas, secretaria de hacienda, indicó que se debe hacer una conciliación extrajudicial para revisar cómo cubrir esas obligaciones presupuestales.

"El primer mes del año se suspendió la actualización catastral , razón por la cual se redujeron los recursos ostensiblemente que se pretendían recibir en la administración, y los recursos de libre destinación, por su puesto, se vieron afectados por la pandemia, sin embargo, cuando se notificaron los aplazamientos del recorte presupuestal al Concejo, Personería y Contraloría, estos entes control no pudieron hacer sus reducciones porque ya había personal contratado, el Concejo y la Personería entraron en un déficit fiscal", dijo Rojas.

La funcionaria indicó que la administración, en general, tuvo que reducir 132 mil millones de pesos en cuanto los recursos de libre destinación, tras la emergencia sanitaria.

"Los meses de noviembre y diciembre no se les ha pagado a las unidades de apoyo de algunos concejales, argumentando que esto se paga de las corrientes de libre destinación, La Alcaldía no hizo las transferencias completas al Concejo municipal para realizar los pagos, se quedó una cuenta por pagar, este año no se ha desarrollado ningún proceso para efectuar esos pagos, lo que nos dicen es que, debemos hacer las cuentas de cobro para pasarlas a la Tesorería de la Alcaldía, no es seguro, pero se dice que se va a pagar del rubro de sentencias. La Tesorería no nos ha citado para llevar las cuentas de cobro, no se ha adelantado ningún proceso, esto genera complicaciones a quienes tenemos obligaciones", dijo Cristian Avendaño, uno de los contratistas afectados.

Resaltó que no ha habido ningún tipo de comunicación o de proceso para adelantar el pago, los afectados aseguran que están en el "limbo".