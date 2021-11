Holiday Inn Express Cartagena Bocagrande: lugar ideal para viajeros inteligentes

El Hotel Holiday Inn Express Cartagena Bocagrande se encuentra ubicado en este exclusivo sector turístico de Cartagena y a pocos pasos de bancos y comercio en General.Este hotel busca satisfacer las necesidades de los viajeros de hoy día, ofreciendo en cada uno de sus ambientes el confort que buscan al llegar a un hotel de la marca IHG.

Holiday Inn Express está ubicado estratégicamente para ofrecer a sus visitantes la facilidad de desplazamiento hacia cualquier punto de la ciudad, permitiendo así, no solo disfrutar de las instalaciones y sus alrededores sino también de los encantos de la “Ciudad Amurallada”.

Siguiendo con los estándares que exige la marca IHG, adaptados a una ciudad como Cartagena, la principal motivación de esta cadena hotelera es servirle al huésped con calidez, ofreciendo el mejor producto de la más alta calidad para garantizar toda la satisfacción y el descanso.

El objetivo principal del Hotel Holiday Inn Express es hacer presencia en cada uno de los mercados nacionales e internacionales, bien sea corporativos, grupos, eventos y vacacional.

En el Holiday Inn Express Cartagena Bocagrande, los públicos objetivo son vacacional y corporativo. El Hotel cuenta con 200 habitaciones, clasificadas en 140 Estandar, 40 Twin, 18 Suites y 2 accesibles. Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, internet de alta velocidad, confortables camas, cafetera, escritorio y sillas.

Oferta gastronómica: desayuno incluido en la exclusiva Barra de desayunos Express Start®

- El horario del desayuno es de 6:00 am a 9:30 am, de lunes a viernes y los sábados, domingos y festivos de 8:30 am a 10:30 am.

Holiday Inn Express Cartagena Bocagrande es un hotel moderno, especializado en viajeros que buscan valor por su dinero. Son la opción preferida para los ejecutivos modernos que disfrutan de una estadía inteligente y confortable por un precio justo.

La marca Holiday Inn Express llegó a Colombia hace 9 años, cuando inauguró el primer Holiday Inn Express en el Parque de la 93. Hoy la marca sigue creciendo porque el concepto Express ha cautivado a los ejecutivos nacionales e internacionales que encuentran en estos especiales hoteles justo lo que necesitan cuando están de viaje.

