Hospital del Magdalena gastó $110 millones en cartulina y crayolas en plena pandemia

En el marco de las citaciones a los gerentes de los hospitales del Magdalena, el diputado Jair Mejía, del Centro Democrático, denunció supuestas irregularidades en la ESE Santander Herrera de Pivijay. El asambleísta cuestionó 3 contrataciones que en costos y duración, serían escandalosas.

Entre noviembre y diciembre de 2020 la entidad contrató por $110 millones de pesos para la compra de crayolas y cartulinas, las cuales serían repartidas a niños de la subregión del río, pero de tal entrega no habrían evidencias, según Mejía.

“No existen soportes que estas entregas vayan a tener una incidencia positiva en la salud pública de los niños. Me hubiese gustado que entregara soluciones salinas o hidratación para los menores, y no crayolas y cartulinas que en ninguna medida mejoran su calidad de la salud”, puntualizó el diputado.

Por otro lado, también se pronunció sobre la demora en la puesta en funcionamiento de una Unidad de Cuidados Intermedios. Obras contratadas por $524 millones 989 mil 383 pesos y con una duración de un mes, pero lleva cinco y todavía no se entrega, a pesar que la Secretaría de Salud a finales de marzo señalara que ya estaba lista para estrenar.

“Con la salud del pueblo no se juega, ni se titubea, mucho menos en un momento en el que nuestra gente se está muriendo. Exigimos claridad en la ejecución de este contrato y por qué aún la obra no ha sido entregada. Menos tarimas y más efectividad", agregó Jair Mejía.

Asimismo, el político dijo que un contrato por $48 millones de pesos para publicidad es una exageración y más por el alcance del medio contratado. “La verdad no encuentro mayor penetración en la comunidad, y lo peor, saber que en el hospital hay enfermera que se ganan menos de un millón de pesos”, concluyó.

Por su parte, Mayra Alejandra Castro, gerente de la ESE, respondió que la población que se beneficia de los servicios hospitalarios es de 90 mil personas, lo cual justifica las inversiones en el material.

“No eran unas simples cartulinas como lo quieren hacer ver, sino unas cartillas pedagógica y además era papelería para la caracterización de 4 poblaciones… La sala de cuidados intermedios se encuentra finalizada, y ya está empezando a llegar la dotación para su funcionamiento”, explicó Castro.