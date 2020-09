Iniciaron obras hidráulicas en punto de erosión de dos municipios del Magdalena

Como respuesta a los compromisos adquiridos en la sesión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo el pasado domingo, las entidades involucradas iniciaron las obras de mitigación del riesgo en el kilómetro 2,5 de la vía que une a los municipios de Salamina y El Piñón, en la subregión del río.

Según lo pactado, el Instituto Nacional de Vías (Invías) adelanta el traslado de la carretera con una variante de 150 metros de longitud, construida como dique de contención y para recuperar la transitabilidad en este sector.

Lea también: Erosión costera provoca colapso de vía en el Magdalena y aumenta el riesgo de inundación

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) adelanta el dragado del islote formado con sedimentos, denominado ‘El Tamarindo’, ubicado en frente del punto erosivo, que según los cálculos, desvía el 70% del agua que baja por el caudal, causando un impacto en la costa afectada. Este profundizado tiene un costo cercano a los $7.000 millones de pesos.

Esta intervención, inicialmente está financiada con $670 millones de pesos aportados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Riesgo (UNGRD) y la Gobernación, y posteriormente con los $35.000 millones del convenio entre el Invías y el departamento por la Vía de la Prosperidad.

En cuanto a la protección de la orilla erosionada por parte de la UNGRD con obras de control de la erosión y disipadores de velocidad, que tendrán una inversión de $3.700 millones de pesos, aún no ha iniciado porque primero se tienen que ejecutar las otras 2 obras.

“No hay condiciones para ejecutar esta obra hasta tanto no se estabilice una nueva banca y además no tiene sentido hacerlo sin que se disminuya la velocidad del agua y eso se hace repartiendo más simétricamente el agua que ingresa del río Magdalena a estos dos brazos, lo que quiere decir que hay que dragar en ambas direcciones”, explicó el gobernador, Carlos Caicedo.

El mandatario también definió otras acciones como disponer de ambulancias del Hospital de Pivijay para el traslado de pacientes que se podrían ver afectados por el estado de la vía, una línea de apoyo humanitario para evitar que aumenten los costos de los alimentos y el aumento del pie de fuerza de la Policía.