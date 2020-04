Internos de la cárcel de Cómbita inician huelga de hambre

El presidente de la Federación de presos en Colombia, Manuel Rengifo, confirmó el inicio de las protestas pacíficas en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Cómbita que exigen garantias y beneficios entorno a la pandemia del Coronavirus.

"La protesta consiste en ser escuchados por el Estado ya que realmente no tenemos ningún tipo de beneficio, no se pronuncian que habrán los beneficios para los internos, pero por ahora no sé ha concretado nada, en el momemto no hay vías de hecho", explicó Rengifo.

Sostuvo que a menos el 50% de los internos se encuentran en huelga de hambre dentro del penal y argumentó tiene una finalidad que el Inpec done la comida que no están recibiendo los internos.

"El interno quiere donar la comida para resarcir el daño que se le ha hecho a la sociedad y a las familias más vulnerables, es decir la de los mismos internos que se puedan beneficiar un poco con esta emergencia que tenemos a nivel mundial", dijo.

Rengifo aclaró que los internos que tienen problemas de salud, y deben guardar determinada dieta, no harán parte de la huelga de hambre. "Más del 50% de los internos de la cárcel están participando de la huelga, esperamos que en los próximos días se unan más", dijo.