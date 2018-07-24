Juez ordena casa por cárcel al alcalde de Almaguer, Cauca

El alcalde y otras dos personas fueron capturados el 18 de julio pasado, luego que un juez librara las respectivas órdenes. Foto: Getty Images( Thot )

La Fiscalía informó que un Juez de Control de Garantías de Popayán cobijó con medida de aseguramiento, consistente en detención en su lugar de residencia, a Darío Albeiro Galíndez, alcalde del municipio de Almaguer, Cauca, por supuestas irregularidades en un proceso de contratación.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló cargos al mandatario por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Los hechos materia de investigación se relacionan con un contrato suscrito entre la Alcaldía de Almaguer y una comercializadora del Cauca, para la compra de 19.900 tejas por valor de setecientos noventa y nueve millones novecientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y dos pesos ($799.989.262).

Según la Fiscalía, sólo se habrían entregado 11.072 tejas, presentándose un detrimento patrimonial de doscientos ochenta y cinco millones ochocientos dos mil sesenta y dos pesos ($285.802.262).

El alcalde y otras dos personas fueron capturados el 18 de julio pasado, luego que un juez librara las respectivas órdenes.

Asimismo, en las últimas horas se presentó ante la Fiscalía una cuarta persona.

En las próximas horas continuará la judicialización de los otros tres ciudadanos, investigados por estos mismos hechos.

El juez determinó que el alcalde Darío Albeiro Galíndez, debe cumplir la medida de aseguramiento en su lugar de residencia.