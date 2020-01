La delicada radiografía de Córdoba entregada por el gobernador Orlando Benítez:

En medio de su discurso de posesión el pasado 01 de enero del 2020, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, entregó un delicado diagnóstico de la salud en el departamento como resultado se los hechos de corrupción conocidos en esta sección del país que han impactado principalmente a la población de menos recursos de esta región.

“Recibo una red de salud en estado crítico, con dos de cuatro hospitales intervenidos producto de las malas administraciones, el hospital San Jerónimo de Montería y San Diego de Cereté. Con una alta cartera, baja facturación, limitaciones en infraestructura y equipos, con empleados insatisfechos y con un servicio ineficiente e inoportuno”, sostuvo el gobernador.

Al tiempo agregó que “hay puestos de salud en Córdoba que parecen más cementerios, mucha gente se muere esperando una cita médica o simplemente no se traslada por falta de recursos para movilizarse. Córdoba, tiene suspendido los recursos de salud que se transfiere a la población pobre no vinculada con subsidio a la demanda y para los servicios que no están incluidos en el plan obligatorio de salud”.

Por otra parte, el gobernador también reveló unas preocupantes cifras en materia de orden público.

“Aunque dejamos atrás los momentos críticos, las cifras siguen siendo altas en asesinatos y hurtos en sus diferentes modalidades. Tuvimos 365 homicidios, 646 hurtos a residencias, 886 casos de hurtos al comercio, 2.177 casos de hurtos a personas, 30 carros robas y 707 motocicletas de igual manera fueron raptadas. También se presentaron 242 homicidios por accidentes de tránsito y 1.130 lesiones por la mismas circunstancias”, sostuvo el mandatario.

Finalmente, indicó que “a corte de octubre de 2019, iban 500 casos de violencia sexual y 1.392 casos de violencia intrafamiliar, significa esta radiografía que la tarea de la mano de la Fuerza Pública, debe continuar para proteger cada centímetro de nuestro departamento y mejorar la seguridad de nuestra gente”.

El gobernador de Córdoba, se posesionó en la Plaza Cultural del Sinú en Montería, junto al alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín.